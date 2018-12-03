Депутат Рады рассказал о «большой беде» из-за Порошенко
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что другие страны стали хуже относиться к Украине из-за президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данная ситуация является «большой бедой» для Украины.
Он также добавил, что инцидент в Керченском проливе был выгоден для Порошенко.
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Мураев подчеркнул, что президенту Украины не удалось добиться желаемого результата при провокации в Черном море.
Ранее сообщалось, что Порошенко обратился к жителям Украины с призывом «держать порох сухим».