Елизавета II выразила соболезнования США после смерти Буша-старшего

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Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования американскому народу и семье Джорджа Буша-старшего в связи с кончиной бывшего президента США, передает РИА «Новости».

«С грустью узнала о смерти президента Джорджа Буша прошлой ночью. Президент Буш был большим другом и союзником Великобритании. Мои мысли и молитвы сейчас с семьей президента Буша и с американским народом», — говорится в послании королевы.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что отменяет пресс-конференцию по окончании саммита G20 в Аргентине в связи со смертью 41-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего.

41-й президент США Джордж Буш-старший скончался на 95-ом году жизни.