Билл и Хиллари Клинтон отреагировали на смерть Буша-старшего

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Экс-президент США Билл Клинтон от имени себя и его супруги Хиллари Клинтон выразил соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Свое заявление он опубликовал на сайте Clinton Foundation.

В обращении говорится, что чета Клинтон скорбит о смерти Буша-старшего и выражает благодарность за его долгое и честное служение, любовь и дружбу.

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«Я глубоко благодарен за каждую минуту, проведенную с президентом Бушем, и я всегда буду считать свою дружбу с ним одним из величайших подарков судьбы», — отметил Билл Клинтон.

Он добавил, что сердца супругов сейчас находятся рядом со всей семьей Буша.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол прокомментировал известие о кончине Джорджа Буша-старшего.