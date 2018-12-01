Обама выразил соболезнования в связи с кончиной Буша-старшего
Бывший президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с кончиной 41-го президента страны Джорджа Буша-старшего. Свое обращение он опубликовал в твиттере.
По его словам, Америка потеряла верного патриота и смиренного слугу США.
«Наши сердца тяжелы, но они в то же время наполнены благодарностью. Сегодня мы мысленно рядом со всей семьей Буша --и с нами те, кого вдохновлял пример Джорджа и Барбары», — написал Обама.
Ранее сообщалось, что умер Джордж Буш-старший.