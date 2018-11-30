Мексика наградила зятя Трампа орденом для выдающихся иностранцев
Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер получил Орден Ацтекского орла, который является высшей мексиканской наградой для иностранцев, передает ABC News.
Уточняется, что Кушнер получил его за свой вклад в заключение торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой.
Как отмечается, это решение вызвало бурные протесты в Мексике из-за оскорбительных комментариев Трампа в адрес мексиканцев и его решения построить стену между США и Мексикой.
Подчеркивается, что эту награду получали такие деятели, как писатель Габриэль Гарсиа Маркес и президент ЮАР Нельсон Мандела.
По словам крупного мексиканского историка Энрике Крауза, присуждение ордена Кушнеру является актом «высшего унижения и трусости».
Ранее сообщалось, что Кушнер назвал Трампа «черным лебедем».