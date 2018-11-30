Мексика наградила зятя Трампа орденом для выдающихся иностранцев

<img src="//img.gazeta.ru/files3/545/11666545/trumpkushne-pic905-895x505-53401.jpg">

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер получил Орден Ацтекского орла, который является высшей мексиканской наградой для иностранцев, передает ABC News.

Уточняется, что Кушнер получил его за свой вклад в заключение торгового соглашения между США, Мексикой и Канадой.

Реклама

Как отмечается, это решение вызвало бурные протесты в Мексике из-за оскорбительных комментариев Трампа в адрес мексиканцев и его решения построить стену между США и Мексикой.

Подчеркивается, что эту награду получали такие деятели, как писатель Габриэль Гарсиа Маркес и президент ЮАР Нельсон Мандела.

По словам крупного мексиканского историка Энрике Крауза, присуждение ордена Кушнеру является актом «высшего унижения и трусости».

Ранее сообщалось, что Кушнер назвал Трампа «черным лебедем».