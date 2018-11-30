Лавров ответил поговоркой на отмену встречи Путина и Трампа

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на отмену встречи лидеров России и США Дональда Трампа и Владимира Путина и заявил, что «насильно мил не будешь», передает РИА «Новости».

Он добавил, что не ему оценивать поведение президентов, но отметил, что Трамп написал твит, из которого весь мир узнал эту новость.

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«Я сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем. Но, естественно, насильно мил не будешь», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся «на ногах» на саммите G20.