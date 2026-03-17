Матершинникам напомнили о крупных штрафах и аресте за ругань в общественном месте

Юрист Макаров: за мат в общественном месте могут дать до 15 суток ареста
Россиянам за нецензурную брань в общественном месте может грозить штраф или административный арест до 15 суток. Об этом РИА Новости сообщил юрист, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.

По его словам, ругань на улице подпадает под статью о мелком хулиганстве. За такие действия предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Если при этом человек не подчиняется законным требованиям представителя власти, наказание ужесточается: штраф может достигать 2,5 тысячи рублей или также применяется арест до 15 суток.

Макаров уточнил, что если брань направлена на конкретного человека, это уже квалифицируется как оскорбление. В таком случае штраф может составить до 5 тысяч рублей.

Он добавил, что за унижение чести и достоинства, совершенное должностными или юридическими лицами, предусмотрены более крупные штрафы — до 50 тысяч и до 200 тысяч рублей соответственно.

Ранее россиян предупреждали о штрафах за выбрасывание мусора в урны у подъездов.

 
