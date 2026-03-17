В Госдуме ожидают резкого роста турпотока между Россией и Мьянмой

Депутат Кривоносов: турпоток между Россией и Мьянмой утроится из-за прямых рейсов
Запуск прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой может увеличить взаимный турпоток более чем в три раза, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Россия и Мьянма завершают подготовку соглашения о запуске прямого авиасообщения из Москвы. Об этом сообщили в российском посольстве в республике 13 марта. По данным дипмиссии, консультации по документу вышли на заключительную стадию. В Москве рассчитывают, что соглашение удастся подписать в ближайшее время, однако конкретные сроки начала полетов пока не раскрываются.

По словам Кривоносова, сегодня Мьянма остается для российских туристов относительно нишевым направлением: ежегодно страну посещают лишь несколько тысяч граждан России — например, около 3 тыс. российских туристов в 2023 году, при общем иностранном турпотоке более 1 млн человек. При этом интерес к стране постепенно растет: в 2025 году число российских туристов увеличилось примерно на 9–10 %, что свидетельствует о постепенном формировании спроса, уточнил депутат.

«Запуск прямого авиасообщения между Москвой и Мьянмой может существенно изменить ситуацию. Практика показывает, что появление прямых рейсов и упрощение визового режима способны увеличить турпоток в несколько раз. Поэтому в течение первого года после запуска таких рейсов можно ожидать рост российского турпотока как минимум до 8–10 тыс. человек, а при активной работе туроператоров — и выше. При этом важно учитывать и экономику авиаперевозок: для устойчивой работы маршрута принципиальное значение имеет заполняемость рейсов», — отметил Кривоносов.

По его мнению, если пассажиропоток будет недостаточным, авиакомпании будут нести убытки, и регулярность полетов может оказаться под вопросом. Поэтому запуск прямого сообщения должен сопровождаться активным продвижением направления, формированием туристических программ и развитием сотрудничества между туроператорами двух стран, считает парламентарий. Он призвал понимать, что Мьянма — это не массовый пляжный рынок, как некоторые другие страны Юго-Восточной Азии. Это направление — скорее для культурно-познавательного и экскурсионного туризма, которое постепенно будет занимать свою нишу, подчеркнул Кривоносов.

Он добавил, что между Россией и Мьянмой уже действует режим упрощенного въезда: граждане России могут находиться в стране без визы до 30 дней.
Во-вторых, туристам необходимо внимательно относиться к маршруту поездки — в стране есть регионы, доступ в которые ограничен для иностранцев, поэтому планировать путешествие лучше через туроператоров или официальные туристические сервисы, посоветовал парламентарий.

Ранее в МИД заявили о готовности России возобновить авиасообщение с США.

 
Теперь вы знаете
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
