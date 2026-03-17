В Казахстане большинство голосовавших одобрили принятие новой конституции

В Казахстане в ходе референдума принятие новой конституции поддержали 87,15% голосовавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной комиссии референдума.

Отмечается, что поддержали принятие нового основного закона 7 954 667 (87,15%) казахстанцев из 12 482 613 человек, которые были внесены в списки избирателей. Против новой конституции выступили 898 099 человек.

Новая редакция основного закона страны предполагает масштабные политические реформы, включая переход к однопалатному парламенту и усиление защиты «традиционных ценностей».

16 марта президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу Касыма-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по новой конституции Казахстана.

Российский лидер отметил, что итоги голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого Токаевым курса «на упрочение государственных институтов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны».

Ранее в Казахстане ребенку, рожденному в день референдума, дали имя Атазан («закон предков») в честь новой конституции.