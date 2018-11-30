В МИД России назвали цели «авантюры» Порошенко в Керченском проливе

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия украинского президента Петра Порошенко авантюрой, целью которой является сохранение власти, передает РИА «Новости».

Она предупредила, что попытки Порошенко удержаться у власти чреваты катастрофическими последствиями.

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«Замысел киевского режима и его представителей и, конечно, президента Порошенко вполне очевиден. Он нацелен, в первую очередь, на использование военного положения для поднятия своего электорального рейтинга, стремительно падающего, в попытке заработать очки на гребне очередной русофобской волны», — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что Украина решила «убить» десятки соглашений с Россией.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.