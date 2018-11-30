СМИ сообщили о реакции Меркель на вынужденную посадку самолета

Немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала о реакции на сообщение о неполадке с самолетом, пишет Die Welt.

Согласно данным издания, техническая проблема на борту лайнера касалась всех систем, которые обеспечивают связь судна с землей. Пилот спусти 20 минут после вылета отправил аварийный код 7600, использующийся при потере связи с диспетчерами. На месте приземления воздушное судно ждали автомобили пожарной службы.

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По словам Меркель, когда ей сообщили о неполадке, она сначала решила, что речь идет о происшествии на территории Германии. Она также отметила профессионализм экипажа лайнера.

«Единичный случай не должен заставлять нас менять всю систему», — заметила Меркель в отношении безопасности самолетов правительства страны.

Ранее сообщалось, что Меркель будет отсутствовать на саммите G20 в Буэнос-Айресе в первый день.