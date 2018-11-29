Канада ввела санкции из-за дела Хашукджи
Правительство Канады ввело санкции против 17 саудовских поданных из-за дела об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Канада ввела санкции против граждан Саудовской Аравии, которых подозревают в причастности к убийству Хашукджи.
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Как отмечается, об этом заявили в канадском министерстве иностранных дел.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Хашукджи расчленяли под музыку.