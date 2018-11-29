Источник рассказал, на чьей территории встретятся Путин и Трамп
Источник в одной из делегаций на саммите G20 в Аргентине сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдет на американской территории 1 декабря, передает ТАСС.
«В Аргентине встреча запланирована на американской территории - в отеле, который отведен для делегации США», — сказал источник.
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Отмечается, что в дипломатическом протоколе указано формальное разделение по принадлежности зала, в котором проводятся встречи лидеров, в том числе — если беседа проходит в третьей стране. Традиционно, принимающие стороны чередуются по очереди.
Ранее сообщалось, сколько минут будут говорить Путин и Трамп тет-а-тет.