Источник рассказал, на чьей территории встретятся Путин и Трамп

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Источник в одной из делегаций на саммите G20 в Аргентине сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдет на американской территории 1 декабря, передает ТАСС.

«В Аргентине встреча запланирована на американской территории - в отеле, который отведен для делегации США», — сказал источник.

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Отмечается, что в дипломатическом протоколе указано формальное разделение по принадлежности зала, в котором проводятся встречи лидеров, в том числе — если беседа проходит в третьей стране. Традиционно, принимающие стороны чередуются по очереди.

Ранее сообщалось, сколько минут будут говорить Путин и Трамп тет-а-тет.