Лавров обсудил инцидент в Керченском проливе с главой МИД Франции

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Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал о переговорах со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, передает РИА «Новости».

По словам министра, Россия ответила на вопросы французской стороны. Он подчеркнул, что инцидент между Россией и Украиной произошел в Черном море.

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«Мы подчеркнули, что инцидент был сознательно спровоцирован», — сказал Лавров.

Он добавил, что задержанные в связи с произошедшим сотрудники СБУ дают показания, которые доступны в СМИ.

Ранее СБУ признала, что на борту задержанных кораблей были военные разведчики.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.