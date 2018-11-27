Глава Крыма прокомментировал введение военного положения на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал введение военного положения на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, никакой угрозы для Крыма введение военного положения не представляет, так как на полуострове достаточно сил и средств.

«Благодаря в первую очередь поддержке нашего президента Крым защищен и превращен в неприступную крепость, как и вся Россия. Нарушать государственную границу Российской Федерации некому не позволено, за это будет наказание в уголовном порядке», — подчеркнул Аксенов.

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Ранее сообщалось, что военное положение ввели в еще двух областях Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал частью России, а Севастополь — городом федерального значения.