Лавров начал встречу с главой МИД Японии в Риме
Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с японским коллегой Таро Коно на полях международной конференции «Средиземноморские диалоги», передает ТАСС.
Как отмечается, встреча министров проходит за закрытыми дверями.
Ранее глава МИД России провел встречу с итальянским коллегой Энцо Моаверо Миланези, по итогам которой в Италии анонсировали заседание Российско-итальянского экономического совета.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Лаврова с коллегами из Италии, Иордании, Ирана.