В США назвали условия оказания международной помощи Сирии

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Заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Вашингтон исходит из того, что международное сообщество не начнет оказывать помощь Сирии, пока в стране не запустят процесс передачи власти. Об этом дипломат заявил на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

При этом, по словам Коэна, ключевым шагом к трансформации ситуации в Сирии является создание конституционного комитета. Он отметил, что власти САР пытаются помешать созданию такого комитета, и призвал Москву повлиять на сирийского лидера Башара Асада.

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Заместитель постпреда заявил, что «международное сообщество даже не начнет рассмотрение вопроса о предоставлении поддержки в восстановлении, прежде чем станет ясно, что начался устойчивый и необратимый политический процесс».

Ранее стала известна дата новой встречи по Сирии в Астане.