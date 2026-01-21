Соседи рассказали, как жилось рядом с Долиной

Ura.ru: бывшие соседи Долиной признались, что не знали о том, что она там живет

Соседи народной артистки России Ларисы Долиной в Хамовниках не знали о том, что проживали рядом со знаменитой певицей. Об этом пишет информационное агентство Ura.ru.

«У них же дом небольшой: всего на семнадцать квартир рассчитан. Но о том, что там живет Долина, мы и не знали. Я лично ее только по телевизору видела. В местной «Пятерочке» тоже ее не встречала, хотя мы все постоянно туда ходим», — рассказала соседка певицы.

По информации соседей, Долина, скорее всего, еду не покупала в магазинах, а пользовалась доставкой. Также отмечается, что артистка вела себя в квартире очень тихо и старалась не привлекать к себе внимания на лестничной клетке.

До этого сообщалось, что исполнительное производство о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках окончено. Покупательница жилья Полина Лурье уже получила ключи и теперь может заходить в квартиру уже как в пространство под ремонт. При этом певица заявила, что нашла новое место жительства, в чем ее поддержали поклонники.

Ранее директор Долиной рассказал, что она не готова общаться с прессой.