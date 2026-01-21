Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Соседи рассказали, как жилось рядом с Долиной

Ura.ru: бывшие соседи Долиной признались, что не знали о том, что она там живет
Кирилл Зыков/РИА Новости

Соседи народной артистки России Ларисы Долиной в Хамовниках не знали о том, что проживали рядом со знаменитой певицей. Об этом пишет информационное агентство Ura.ru.

«У них же дом небольшой: всего на семнадцать квартир рассчитан. Но о том, что там живет Долина, мы и не знали. Я лично ее только по телевизору видела. В местной «Пятерочке» тоже ее не встречала, хотя мы все постоянно туда ходим», — рассказала соседка певицы.

По информации соседей, Долина, скорее всего, еду не покупала в магазинах, а пользовалась доставкой. Также отмечается, что артистка вела себя в квартире очень тихо и старалась не привлекать к себе внимания на лестничной клетке.

До этого сообщалось, что исполнительное производство о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках окончено. Покупательница жилья Полина Лурье уже получила ключи и теперь может заходить в квартиру уже как в пространство под ремонт. При этом певица заявила, что нашла новое место жительства, в чем ее поддержали поклонники.

Ранее директор Долиной рассказал, что она не готова общаться с прессой. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27669889_rnd_8",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+