Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию вокруг сектора Газа

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Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Гарри Кореном текущее положение дел в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, стороны обсудили ключевые аспекты ближневосточной повестки и перспективы палестино-израильского урегулирования, а также двусторонние отношения России и Израиля.

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Подчеркивается, что встреча состоялась по просьбе главы израильской дипмиссии в России.

Ранее сообщалось, что в ООН обвинили США в дестабилизации в секторе Газа.