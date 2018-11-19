Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию вокруг сектора Газа
Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Гарри Кореном текущее положение дел в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отмечается, стороны обсудили ключевые аспекты ближневосточной повестки и перспективы палестино-израильского урегулирования, а также двусторонние отношения России и Израиля.
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Подчеркивается, что встреча состоялась по просьбе главы израильской дипмиссии в России.
Ранее сообщалось, что в ООН обвинили США в дестабилизации в секторе Газа.