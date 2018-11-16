МИД Украины выразил протест послу Венгрии

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест послу Венгрии Иштвану Ийдярто. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Киев выразил протест венгерскому послу в связи с заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух стран.

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Как отмечается, в ведомстве считают, что подобные высказывания негативно влияют на развитие двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что в МИД Венгрии отметили ухудшение отношений с Украиной.