Кремль готов принять меры для защиты россиян в Азовском море

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы принять меры для защиты россиян в Азовском море, передает РИА «Новости».

«Здесь я сейчас не могу сказать. Безусловно, ситуация внимательно отслеживается, и в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц», — сказал Песков.

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Таким образом он ответил на вопрос о возможности защиты Москвой своих мореплавателей в Азовском море на фоне задержания 15 судов на Украине за «незаконный заход» в порты Крыма.

Ранее в Крыму прокомментировали задержание Украиной 15 судов.