Макрон провел грань между союзниками и вассалами США
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция является историческим союзником США, однако не хочет быть вассалом, передает BFMTV.
«США — наш исторический союзник и продолжает им быть. Но быть союзником не значит быть вассалом. Мы не должны зависеть от них», — сказал Макрон.
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Он также отказался комментировать сообщения в твиттере президента США Дональда Трампа с критикой в свой адрес.
«Я не собираюсь отвечать на твиты и не думаю, что этого от меня ждет французский народ», — сказал он.
Макрон подчеркнул, что союзники должны проявлять уважение друг к другу.