WSJ: США могут заставить Афганистан отказаться от проведения выборов

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад предложил Вашингтону надавать на власти Афганистана для того, чтобы Кабул отказался от проведения президентских выборов в установленные сроки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в США считают, что проведение выборов может негативно отразиться на переговорах с представителями радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

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Как отмечается, Халилзад предложил заставить Кабул отказаться от выборов в установленные сроки.

При этом, по мнению источников, давление Вашингтона на Кабул приведет к возникновению напряженности между странами.

Ранее сообщалось, что эксперт оценил результаты присутствия США в Афганистане.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.