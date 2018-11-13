WSJ: США могут заставить Афганистан отказаться от проведения выборов
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад предложил Вашингтону надавать на власти Афганистана для того, чтобы Кабул отказался от проведения президентских выборов в установленные сроки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, в США считают, что проведение выборов может негативно отразиться на переговорах с представителями радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).
Как отмечается, Халилзад предложил заставить Кабул отказаться от выборов в установленные сроки.
При этом, по мнению источников, давление Вашингтона на Кабул приведет к возникновению напряженности между странами.
Ранее сообщалось, что эксперт оценил результаты присутствия США в Афганистане.
«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.