Песков заявил об увеличении числа проблем в повестке отношений с США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об увеличении числа проблем в повестке двусторонних отношений России и США, передает РИА «Новости».

«Тем не менее, все равно с каждым новым днем количество проблем на повестке дня двусторонних отношений меньше не становится. Я бы сказал, что их становится, наверное, больше», — сказал Песков.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ситуация в отношениях России и США изменилась.