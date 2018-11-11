Песков заявил об увеличении числа проблем в повестке отношений с США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об увеличении числа проблем в повестке двусторонних отношений России и США, передает РИА «Новости».
«Тем не менее, все равно с каждым новым днем количество проблем на повестке дня двусторонних отношений меньше не становится. Я бы сказал, что их становится, наверное, больше», — сказал Песков.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ситуация в отношениях России и США изменилась.