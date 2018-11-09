Посол Австрии прибыл в МИД России

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Посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер прибыл в МИД России на фоне скандала вокруг бывшего австрийского полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, посол поприветствовал представителей СМИ около здания МИД на русском языке.

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Как отмечается, Айгнер не стал комментировать ситуацию вокруг экс-полковника.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на обвинения Австрии в шпионаже.