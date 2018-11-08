Handelsblatt: Трамп может ужесточить внешнюю политику после итогов выборов

Для Европы результат промежуточных выборов в США вряд ли повод для оптимизма, пишет Handelsblatt.

Теперь, когда у президента США Дональда Трампа свобода действий внутри страны, похоже, сократилась, он может полностью переключиться на внешнюю политику, считает депутат Европарламента Эльмар Брок.

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6 ноября на территории США состоялись промежуточные выборы в конгресс. По итогам голосования республиканцы потеряли большинство мест в палате представителей США, контроль над которым теперь переходит в руки демократов.

Брок предполагает, что такой исход может ожесточить поведение Трампа, у которого могут появиться «новые идеи». Депутат Европарламента Кнут Флекенштайн надеется, что после этих выборов Трамп будет принимать во внимание позицию демократов по внешнеполитическим вопросам.

Тем не менее, по вопросу иранской политики конгресс вряд ли будет против действий президента. Помимо этого, возможно, что в отношении Саудовской Аравии после убийства оппозиционного саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи будет еще более жесткая политика. Так, новый конгресс может рассмотреть вопрос о прекращении поддержки США саудовской военной операции в Йемене, говорится в материале.

США могут также ввести новые санкции против России, и демократы после промежуточных выборов могут усилить давление на американского президента, если от захочет оттянуть введение санкций, отмечает издание.