Науэрт раскритиковала «безответственное поведение» России над Черным морем

Официальный представитель американского Госдепа Хизер Науэрт раскритиковала поведение российской стороны в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом она написала на своей странице в твиттере.

По ее словам, поведение России было безрассудным.

«Призываем Россию прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение», — заявила Науэрт.

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К посту прикреплена видеозапись со страницы флота США, на который якобы зафиксировано сближение двух самолетов.

Ранее в командовании ВМС США заявили, что российский истребитель Су-27 осуществил небезопасный перехват американского разведывательного самолета над Черным морем.