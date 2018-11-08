Науэрт раскритиковала «безответственное поведение» России над Черным морем
Официальный представитель американского Госдепа Хизер Науэрт раскритиковала поведение российской стороны в воздушном пространстве над Черным морем. Об этом она написала на своей странице в твиттере.
По ее словам, поведение России было безрассудным.
«Призываем Россию прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение», — заявила Науэрт.
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К посту прикреплена видеозапись со страницы флота США, на который якобы зафиксировано сближение двух самолетов.
Ранее в командовании ВМС США заявили, что российский истребитель Су-27 осуществил небезопасный перехват американского разведывательного самолета над Черным морем.