Трамп обвинил американского лидера в присоединении Крыма

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в США заявил о том, что бывший президент США Барак Обама «позволил» Крыму отойти к России, передает РИА «Новости».

После того, как журналист перебил Трампа, сказав, что Крым присоединил к России президент страны Владимир Путин, американский лидер повторил свои обвинения в адрес предшественника.

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«Это был режим президента Обамы. Обама сделал это», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил о нежелании останавливать дело о «вмешательстве России» в президентские выборы в 2016 году.