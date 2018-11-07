Трамп обвинил американского лидера в присоединении Крыма
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в США заявил о том, что бывший президент США Барак Обама «позволил» Крыму отойти к России, передает РИА «Новости».
После того, как журналист перебил Трампа, сказав, что Крым присоединил к России президент страны Владимир Путин, американский лидер повторил свои обвинения в адрес предшественника.
Реклама
«Это был режим президента Обамы. Обама сделал это», — сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил о нежелании останавливать дело о «вмешательстве России» в президентские выборы в 2016 году.