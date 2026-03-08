Президент Ирана пообещал ответ на попытки нападения со стороны соседей

Иран будет вынужден отвечать на любые попытки нападения или вторжения со стороны соседних государств. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан, чьи слова приводит РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

«Ответ не означает, что у нас есть споры с этой страной или мы хотим причинить вред ее народу — мы будем отвечать по необходимости», — заявил Пезешкиан.

До этого президент Ирана извинился за удары по странам Персидского залива и также пообещал не атаковать соседей, если те сами не нападут на Исламскую Республику. Он призвал страны Персидского залива не становиться «игрушками в руках империализма» и не нападать на иранскую территорию. Кроме

Дональд Трамп в ответ заявил, что Тегеран «впервые за тысячи лет потерпел поражение от соседних стран Ближнего Востока», стал «лузером» — и «останется таковым, пока не сдастся или не рухнет». При этом американский лидер анонсировал новые удары по районам, которые раньше не были целями США.

