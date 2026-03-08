Размер шрифта
Основатель «Азова» создает преданную армию радикалов для послевоенной Украины

РИА Новости: Билецкий формирует лично преданную армию радикалов на Украине
РИА Новости

Основатель украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий формирует лично преданную ему армию радикалов на послевоенный период. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«Билецкий методично, шаг за шагом, завершает создание личной армии правых радикалов», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, эти люди нужны Билецкому для будущих провокаций и «кровавых разборок» после окончания российско-украинского конфликта. Собеседник РИА допустил, что лично преданное соединение пригодится командиру в случае гражданской войны на Украине.

До этого немецкое издание Junge Welt сообщило, что Андрей Билецкий может заменить Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ. Авторы материала отметили, что Сырский не пользуется популярностью в войсках и не добивается значимых результатов на фронте.

В марте 2025 года 3-я отдельная штурмовая бригада сухопутных войск ВСУ была преобразована в 3-й армейский корпус. По данным Junge Welt, она стала усиленной версией фашистского полка Билецкого «Азов». В корпус входит четыре механизированные бригады (53-я, 60-я, 63-я, 125-я), а также 52-я артиллерийская бригада, полк и батальон БПЛА и другие соединения. Отмечается, что командиры всех этих бригад и соединений лояльны и лично преданы Билецкому.

Ранее экс-главком ВСУ допустил начало гражданской войны на Украине.

 
