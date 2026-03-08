Финляндия тайно готовится к транзиту ядерного оружия. Чем это грозит

Финляндия может снять запрет на транзит ядерного оружия через свою территорию. В парламенте этой страны утверждают, что подготовка соответствующего закона велась втайне даже от депутатов. В Хельсинки заявляют, что речь идет о «мерах обороны» на фоне членства страны в НАТО. В Москве предупреждают: такие шаги усилят напряженность и вынудят Россию принять ответные меры. Почему Финляндия идет на такой шаг, как это может изменить военный баланс в регионе и какую реакцию готовит Москва — в материале «Газеты.Ru».

Тайный закон

Подготовку закона о транзите ядерного оружия через территорию Финляндии вели без должного обсуждения с парламентом, заявила председатель партии «Левый союз» Минья Коскела.

«Недопустимо, что законодательная подготовка велась втайне и что информация о проекте скрывалась от парламента»,

— сказала глава партии.

По ее словам, обычно основная информация о законопроектах является открытой, а парламентарии должны участвовать в обсуждении уже на этапе подготовки инициативы.

О возможном изменении законодательства ранее сообщила телерадиокомпания Yle. По ее данным, правительство Финляндии рассматривает вариант снятия ограничений на транзит ядерного оружия через территорию страны.

Сейчас действующий закон об атомной энергии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что фактически делает невозможной их транспортировку через Финляндию. Дискуссия разворачивается на фоне вступления страны в НАТО и изменений в системе европейской безопасности.

6 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что власти намерены разрешить ввоз ядерного оружия на территорию страны. Он отметил, что Хельсинки готов к возможной реакции Москвы.

«Мы к этому абсолютно спокойно готовы», — заявил министр.

Реакция России

В Москве считают, что возможная отмена запрета на транзит ядерного оружия через Финляндию усилит напряженность в Европе.

«Заявление добавляет уязвимости Финляндии, причем уязвимости, спровоцированной действиями властей Финляндии. С ядерным оружием Финляндия угрожает нам. А если Финляндия угрожает нам, мы примем соответствующие меры»,

— заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Госдуме также предупредили о возможных последствиях такого решения. По словам депутата Андрея Колесника, если Хельсинки одобрит снятие ограничений на транзит ядерного оружия, Москва будет воспринимать это как фактическое приближение ядерных арсеналов к своим границам и как акт агрессии.

«Финляндия граничит с востока с Россией. Снятие ограничений будет означать подтягивание ЯО к нашим границам и станет актом агрессии против Москвы, очередной мерой в нагнетании обстановки»,

— подчеркнул депутат.

Он добавил, что на фоне обсуждений о размещении ядерного оружия в Польше и Эстонии подобные инициативы Хельсинки создают дополнительные риски для Калининградской и Ленинградской областей, а также для Санкт-Петербурга.

Как написал в Telegram-канале главный научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Николай Межевич, если бы он в 2021 году сказал своим студентам-магистрантам, что Финляндия войдет в НАТО, они бы не удивились.

«Но если бы я сказал про угрозы ударить ядерным оружием с территории Финляндии по российским ядерным объектам, меня бы явно познакомили с дежурным психиатром нашей университетской клиники. А теперь это общее место в повестке дня», — подчеркнул он.

Реакция Европы

Дискуссия о возможном размещении или транзите ядерного оружия через Финляндию вызвала резонанс и внутри самой страны, и в европейских СМИ. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил в социальной сети X, что такой шаг может привести к прямому столкновению с Россией.

По словам политика, если на территории Финляндии появится ядерное оружие третьих стран, Москва может рассмотреть это как повод для военных действий.

«Мы решительно выступаем против этой идеи и будем продолжать отстаивать политику нейтралитета», — подчеркнул Мема.

Реакция России на инициативу Хельсинки активно обсуждается и в западной прессе. Как отметила британская газета Daily Express, предупреждения Москвы вызвали заметный резонанс.

«Москва яростно отреагировала на действия скандинавской страны, являющейся членом НАТО», — следует из публикации.

Авторы материала напомнили, что Россия располагает одним из крупнейших ядерных арсеналов в мире, тогда как у Финляндии подобного оружия нет . Обсуждение темы активно развернулось и среди читателей французских СМИ. Подписчики газеты Le Figaro по-разному оценили перспективу размещения ядерного оружия в Финляндии.

«Какой смысл размещать ядерное оружие в Финляндии? Это справедливо злит русских... Эти финны — сумасшедшие»,

— высказался пользователь под ником JIHEM9246.

«Со стороны НАТО крайне неразумно обострять ядерную проблему и угрожать России», — написал Perceval.