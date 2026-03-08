«Ни пяди земли»: Пезешкиан жестко ответил на угрозы изменить карту Ирана

Пезешкиан: Иран не отдаст ни пяди своей земли

Иран не отдаст ни пяди своей территории. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, его слова передает телекомпания Al Jazeera.

«Мы не позволим им захватить ни пяди земли нашей страны», — сказал глава государства.

Он также высказался о ситуации со странами Ближнего Востока. Пезешкиан считает, что «враг» хочет, чтобы Иран находился в состоянии войны с соседями на Ближнем Востоке.

До этого президент США заявил, что карта Ирана может измениться после урегулирования конфликта. Американский лидер также допустил, что в будущем военные США могут отправиться на территорию Ирана для захвата обогащенного урана.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Арагчи предупредил, что, если власти США добиваются эскалации конфликта, то они ее получат. Он подчеркнул, что ответственность за любую эскалацию будет полностью лежать на Вашингтоне.

Ранее в Кремле заявили, что Путин сделает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.