В Европе обвинили США в попытках сжечь Тегеран

Профессор Дизен: США быстро перешли от крокодиловых слез к сожжению Тегерана
Vahid Salemi/AP

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети Х обвинил Соединенные Штаты в намерении «сжечь» Тегеран.

»США быстро перешли от проливания крокодиловых слез, говоря об иранцах, к сожжению их столицы», — написал Дизен.

К публикации он приложил кадры с последствиями удара по хранилищам топлива Тегеране. При этому удары наносил ЦАХАЛ.

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. В тот же день армия еврейского государства атаковала инфраструктуру шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

3 марта израильские военнослужащие нанесли удары по более чем 160 военным объектам «Хезболлы» на юге Ливана. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что бойцы заняли несколько контрольных позиций в приграничной зоне на территории Ливана в рамках усиления обороны на северном фронте.

Ранее Трамп назвал цель возможной отправки американских военных в Иран.

 
