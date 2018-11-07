LA Times: Трамп может сделать перестановки в администрации после результатов выборов

Новый импульс, заданный промежуточными выборами в конгресс США, даст толчок и расширит рычаги влияния американского президента Дональда Трампа на республиканцев, многие из которых обязаны ему, по крайней мере, частично своими победами, пишет Los Angeles Times.

Результаты голосования избирателей также поставят Белый дом под усиленный контроль, учитывая, что демократы в палате представителей конгресса США будут удерживать власть в течение следующих двух лет, пишет LA Times.

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Демократы также могут попытаться отстранить Трампа и запустить процесс импичмента, несмотря на то, что контролируемый республиканцами сенат, скорее всего, будет этому препятствовать.

Газета пишет, что после итогов выборов Трамп может обновить кабинет министров и сделать перестановки среди своих советников, что является не редким последствием промежуточных выборов в США. В то время как обе стороны заявили, что выступают за улучшение дорог и другой инфраструктуры страны, остается неясным, смогут ли Трамп и демократы найти общий язык по вопросу миграционной проблемы и других решений, активно продвигаемых Белым домом, добавляет издание.