Эрдоган назвал цель санкций США против Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неправильным шагом, направленным на нарушение мирового баланса введение американской стороной санкций против Ирана, передает РИА «Новости».

«Мы не находим санкции правильными. Это шаг, направленный на нарушение мирового баланса. Он противоречит международному праву. Мы не хотим жить в империалистическом мире», — сказал Эрдоган.

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Он также подчеркнул, что Турция закупает у Ирана 10 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что США пригрозили санкциями нарушителям санкционного режима против Ирана.