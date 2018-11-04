В Польше стартовал второй тур выборов в органы местного самоуправления

В Польше открылись избирательные участки для проведения второго тура выборов в органы местного самоуправления, передает РИА «Новости».

Как отмечается, первый тур выборов в органы местного самоуправления состоялся 21 октября.

Жители страны выбирали депутатов городских, сельских и воеводских советов, а также глав районных администраций, бургомистров и мэров.

Ранее сообщалось, что государственная избирательная комиссия Польши официально подтвердила победу правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского на выборах органов местного самоуправления.