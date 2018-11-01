Председатель Госсовета Кубы прибыл в Москву

Председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес впервые прибыл с официальным визитом в Россию, сообщает РИА «Новости».

В аэропорту его встретили замглавы МИД Сергей Рябков, глава департамента протокола министерства Игорь Богдашев и посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь.

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Уточняется, что на 2 ноября у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе визита ожидается подписание ряда контрактов, не исключено, что речь также пойдет о военно-техническом сотрудничестве.