Минобороны РФ опровергло информацию об ударе по Харькову

МО РФ: информация об ударе по Харькову не соответствует действительности

Причиной мощного взрыва в Харькове 2 января могла стать детонация боеприпасов, хранившихся в одном из торговых центров города. Такую версию, опровергая причастность российских войск к инциденту, представило министерство обороны Российской Федерации.

В официальном заявлении военного ведомства категорически отрицается нанесение ударов по городу. «Информация о якобы нанесении 2 января Вооруженными Силами Российской Федерации удара по городу Харькову не соответствует действительности. Вооруженные Силы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова», — указали в Минобороны РФ.

Ведомство пояснило, что, изучив видео с украинских ресурсов, установило место происшествия — торговый центр «Персона» на улице Олеся Гончара. Анализ записей, по утверждению российских военных, указывает на внутреннюю причину взрыва.

«На опубликованных видеокадрах за несколько секунд до взрыва в здании зафиксировано сильное задымление неизвестного происхождения, что свидетельствует о том, что в торговом центре «Персона» с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ», — отметили в пресс-службе.

Утром 2 января украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове.

