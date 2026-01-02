Размер шрифта
Российская юниорка завоевала первую золотую медаль после возвращения флага и гимна

Юниорка Часовникова завоевала первую золотую медаль после возвращения флага
Российская рапиристка Стефания Часовникова стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров и кадетов, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Эта золотая медаль стала первой для представителей России после решения Международной федерации фехтования (FIE) допустить юниоров и кадетов из России и Белоруссии до турниров под своей эгидой с флагом и гимном, которое было опубликовано 29 декабря 2025 года.

В финале турнира Часовникова одолела представительницу Казахстана Софию Актаеву со счётом 15:11. На награждении россиянка развернула флаг.

11 декабря Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Кристи Ковентри заявила, что окончание СВО не повлияет на нейтральный статус россиян на Олимпиаде.
 
