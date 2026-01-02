Умер фотограф, сделавший известные портреты Пугачевой и Высоцкого

Фотограф Валерий Плотников, снимавший Владимира Высоцкого, Аллу Пугачеву и других знаменитостей, умер в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении деятеля культуры.

«Валерий Федорович скончался сегодня», — заявил он.

Плотников родился в Барнауле, но жил и работал в городе на Неве. Мужчина был известен под псевдонимом Валерий Петербургский. Он является почетным членом Российской академии художеств.

После окончания ВГИКа мужчина начал свое развитие в области профессиональной фотографии, специализируясь на портретной съемке. Среди его основных работ — серии фотографий Владимира Высоцкого, Лили Брик, Аллы Пугачевой, Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана и многих других известных творческих личностей.

Первая персональная выставка Плотникова прошла в ленинградском Доме кино в 1976 году, затем его работы выставляли в России и за рубежом.

Его первый альбом — «Чистосердечная фотография. Моментальная и навек» был издан в 1999 году, а его продолжение — «Портрет уходящей эпохи» - в 2003 году, последняя часть трилогии — альбом «Высоцкий. Таганка» был издан в 2004 году.

Ранее умер фотограф, снявший открытие первого McDonald's в СССР.