В Париже мужчина похитил часть меча у памятника Жанне д'Арк

В Париже мужчина украл часть меча у памятника Жанне д'Арк — его задержали. Об этом сообщает радиостанция Europe 1 на своем сайте, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина взобрался на конную статую Жанны д'Арк около 10.00 по местному времени (12.00 мск) после чего отломал клинок меча и покинул с ним место происшествия. После он был задержан полицией за причинение вреда и кражу общественного имущества», — говорится в статье.

Известно, что злоумышленника задержали силовики недалеко от вокзала Сен-Лазар на северо-западе города. Мужчину, попытавшего украсть меч, уже заключили под стражу. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Памятник воительнице во французской столице возвели в XIX веке. Автором скульптуры стал мастер Поль Дюбуа. Жанну д'Арк он изобразил верхом на коне, в доспехах, в правой руке у нее меч.

Сейчас скульптура стоит на площади Сент-Огюстен перед церковью. Однако изначально памятник располагался у парижского Пантеона.

Ранее в парижском Лувре после ограбления повесили решетки на окна.

