В Москве люди оказались заблокированы во время прорыва трубы с кипятком в хостеле

SHOT: в хостеле на юге Москвы прорвало трубу с кипятком

В хостеле на юге Москвы прорвало трубу, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что труба батареи отопления лопнула на минус первом этаже в хостеле Lion Apartments на Автозаводской улице в Даниловском районе.

«Четыре человека, которые там находились на момент коммунальной аварии, оказались заблокированы», — говорится в посте.

В публикации отмечается, что пожарные спасли звавших на помощь людей, спилив решетки. К этому времени те надышались горячим паром.

В начале декабря в Норильске из-за прорыва радиатора в квартире жилого дома №8 собака сварилась заживо. Инцидент произошел на Советской улице. В результате коммунальной аварии минимум три квартиры оказались полностью залиты кипятком. Аварийная служба прибыла на место почти через два часа после обращения. В результате случившегося мебель и техника в квартирах оказалась повреждена или уничтожена.

Ранее россиянка отсудила 2 млн руб. за залитую сточными водами квартиру.