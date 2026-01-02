Появились фото последствий ракетного удара ВСУ по Белгороду

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале фото с последствиями ракетного удара ВСУ по центру Белгорода.

Чиновник рассказал, что в результате обстрела выбило окна примерно в 40 квартирах трех многоэтажек и частном доме. У одного коммерческого объекта повреждены крыша и фасад здания. Кроме того, осколки посекли семь машин.

По словам главы региона, при атаке пострадали две женщины. У одной осколочное ранение предплечья, у другой — черепно-мозговая травма и баротравма (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). Их госпитализировали.

После этого еще одна жительница Белгорода обратилась к медикам. Она тоже получила баротравму во время ракетного удара.

Кроме того, в селе Белянка Шебекинского округа вражеский FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по автомобилю. В результате мужчина и женщина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения бедра и плеча. Их тоже доставили в больницу, сообщил Гладков.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.