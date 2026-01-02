Размер шрифта
В Минобороны назвали цель заявлений ВСУ о «российском ударе по Харькову»

МО: ВСУ, говоря об ударе России по Харькову, хотят отвлечь от теракта в Хорлах
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Заявления представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) о якобы «российском ударе по Харькову» были озвучены с целью отвлечения внимания общественности от теракта против мирного населения в Хорлах Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, Вооруженные Силы России не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте Харькова.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Не выжили 28 человек, более 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о позиции Киева. Так, украинская сторона, по его мнению, считает, что ударом якобы уничтожила военных, хотя была в курсе, что в заведении мирные жители празднуют Новый год.

Ранее стало известно, что число жертв удара ВСУ по кафе в Хорлах увеличилось до 28.

