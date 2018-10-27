Меркель увидела Путина в пальто и заговорила по-русски
Немецкий канцлер Ангела Меркель обратилась к президенту России Владимиру Путину по-русски. Об этом сообщает RT.
На видеозаписи видно, что лидеры вместе идут по улице, при этом Путин накинул легкое пальто. Заметив это, Меркель спросила у российского лидера: «Сибирское пальто?». В ответ президент России рассмеялся.
Ранее сообщалось, что Путин привез на саммит в Стамбуле ягоды и орешки. По словам Пескова, глава государства захватил подарки для своих коллег, которые принимали участие в саммите.