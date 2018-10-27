Меркель увидела Путина в пальто и заговорила по-русски

<img src="//img.gazeta.ru/files3/543/12037543/upload-RIAN_5679767.HR-pic905-895x505-59988.jpg">

Немецкий канцлер Ангела Меркель обратилась к президенту России Владимиру Путину по-русски. Об этом сообщает RT.

На видеозаписи видно, что лидеры вместе идут по улице, при этом Путин накинул легкое пальто. Заметив это, Меркель спросила у российского лидера: «Сибирское пальто?». В ответ президент России рассмеялся.

Ранее сообщалось, что Путин привез на саммит в Стамбуле ягоды и орешки. По словам Пескова, глава государства захватил подарки для своих коллег, которые принимали участие в саммите.