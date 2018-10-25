Пучдемон рассказал о надежде на советы России

Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион рассчитывает на советы России о будущем своей независимости. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по словам политика, встреч с российскими властями не планируется, однако, если представится случай, то он обязательно посетит такую встречу.

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«Как только Каталония потребует от международного сообщества признания, мнение России будет очень важным в мире, где она играет важную роль. Потому что мы европейцы. И для нас мнение России очень важно. Не только для нас, каталонцев, но для всей Европы», — рассказал Пучдемон.

Ранее сообщалось, что в Барселоне 180 тыс. человек приняли участие в уличных протестах.