Макрон и король Саудовской Аравии обсудили дело Хашукджи

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу французского лидера.

По данным агентства, стороны обсудили расследование убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи.

Реклама

Как отмечается, Макрон и король также поговорили о ситуации в Сирии и Йемене.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд пообещал наказать виновных в убийстве Хашукджи.