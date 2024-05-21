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Россия на треть увеличила в апреле поставки меди, никеля и алюминия в КНР

Поставки меди, никеля и алюминия из России в Китай в апреле возросли на треть

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В прошлом месяце поставки из России в Китай меди, никеля и алюминия увеличились в годовом выражении почти на треть. Об этом, ссылаясь на данные таможенного управления КНР, сообщает РИА Новости.

Общая стоимость российских поставок в денежном выражении возросла в полтора раза, достигнув $570 млн.

Апрельский экспорт никеля вырос более чем в шесть раз в годовом выражении, составив 4,2 тысячи тонн, а его стоимость увеличилась с $16 млн до $62 млн. Поставки российской меди возросли на треть, достигнув 20 тыс. тонн и $174 млн. Продажи алюминия увеличились на 27%, составив 120 тыс. тонн, а его стоимость возросла с $230 млн до $335 млн.

До этого сообщалось, что Казахстан ратифицировал протокол о транзите российской нефти в Китай.

18 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал успешными переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что отношения КНР и РФ выдержали испытание международной ситуацией.

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