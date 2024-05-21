Названы самые востребованные специализации психологов у россиян

В зависимости от направления, психологи получают от 50 до 200 тыс. рублей в месяц. Наиболее популярными считаются услуги специалистов по когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Это показало исследование Профи, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В зависимости от региона и опыта варьируются цены за час работы: от 3 тыс. рублей/час у начинающих специалистов и психологов в образовательных учреждениях до 7-10 тыс. рублей/час у опытных психологов с медицинским образованием. Выезд психолога на дом обойдется россиянам в среднем в 5 тыс. рублей дополнительно к цене за сеанс.

Наиболее дорогими считаются услуги семейных и социальных психологов, а также сексологов. Средняя стоимость сеанса у этих специалистов в России стоит более 4 тыс. рублей в час. Максимальный чек за одну услугу на сервисе Профи — 10 тыс. рублей в час. Средняя зарплата варьируется от 160 до 174 тыс. рублей в месяц.

«Семейный психолог занимается взаимоотношениями между супругами, родителями и детьми. Такая терапия не похожа на индивидуальную, здесь клиент специалиста — семья целиком, и его основная задача — найти проблемы, которые отдаляют людей друг от друга. Социальный психолог тоже может проводить групповые занятия, помогающие людям справиться со сложностями в коммуникации с внешним миром. А востребованность сексологов объясняется популярной тенденцией к изучению себя и своего тела», — прокомментировала Эльнара Мустафина, психолог сервиса Профи.

Услуги клинического психолога, который шесть и более лет учился в медицинском университете, россиянам обойдутся в среднем в 3,7 тыс. рублей в час. Максимальная стоимость сеанса — 9200 рублей в час. Клинический психолог в среднем может зарабатывать около 150 тыс. рублей в месяц.

Нейропсихология — молодое направление в науке, которое изучает формирование и развитие познавательных процессов головного мозга. Согласно данным Профи, специалисты по нейропсихологии зарабатывают меньше всего — в среднем 2,6 тыс. рублей в час или 104 тыс. рублей рублей в месяц.

Чуть выше ценятся услуги детского психолога, который изучает взаимоотношения родителей и детей — средняя зарплата такого специалиста достигает 128 тыс. рублей в месяц.

Особенно востребованы у россиян услуги по когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). В основе КПТ лежит способность человека самостоятельно менять свои мысли, чувства и поведение. Несмотря на большое количество самостоятельной работы, специалисты по КПТ могут зарабатывать 100-150 тыс. рублей в месяц.

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