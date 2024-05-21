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Контейнеровоз, обрушивший мост в американском Балтиморе, убрали

Белый дом: обрушивший мост в американском Балтиморе контейнеровоз увезли

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Mark Schiefelbein/AP

Согласно заявлению Белого дома, контейнеровоз, причастный к крушению моста Key Bridge в Балтиморе в марте, был перевезен на новое место. Об этом пишет РИА Новости.
Этот шаг признается значительным прогрессом на пути к полному восстановлению доступа к порту Балтимора через канал.

До этого военные США с помощью взрыва снесли оставшуюся часть моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, обрушившегося в Балтиморе (штат Мэриленд).

26 марта телеканал Foxbaltimore сообщил, что в Балтиморе рухнул автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки. Причиной обрушения конструкции стало столкновение с грузовым судном. В мост врезался контейнеровоз, после чего конструкция рухнула в реку Патапско. Движение в районе моста полностью перекрыто, объезд осуществляется через соседний тоннель или через город.

До этого в России обрушившийся мост отрезал три села от остального мира. Инцидент произошел в Приморье.

За несколько месяцев до этого обрушился мост между селами в Хорольском районе. Два других моста в 2022 году в Красноармейском районе и Спасске-Дальнем разрушились полностью.

Ранее очевидец рассказал «Газете.Ru» о попытках спасти пассажиров упавшего в Мойку автобуса.

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